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Автоэксперт Кадаков разъяснил изменение дорожных знаков с 1 сентября

  /   Обновлено: 22 августа 2021 01:16
Общество
Автоэксперт Кадаков разъяснил изменение дорожных знаков с 1 сентября
Невские Новости  /  Степан Яцко

Москва, 22 августа. Новая версия знака «Фотовидеофиксация» появится на российских дорогах с 1 сентября. Суть нововведения разъяснил главред журнала «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков.

Водители привыкли, что знак «Фотовидеофиксация» устанавливается в сочетании с другим знаком и действует перед определенной камерой. Однако с осени предупреждение будет появляться не перед самой камерой, а на участке дороги, пояснил эксперт в беседе с RT. Знак могут установить на любом участке вне зависимости от его протяженности.

«В общем-то, для водителя нет никакой разницы, какой знак будет предупреждать. Смысл поменялся, поэтому поменялся знак», — отметил Кудаков.

Постановление правительства об изменении оформления элемента начало действовать в марте 2021 года. Документ предполагает установку нового знака 6.22 вместо 8.23 на российских дорогах с 1 сентября.

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