Глава ДНР Пушилин посоветовал украинским властям забыть о Крыме

Донецк, 22 августа. Украина не имеет никаких шансов на «возвращение» Крыма или «воссоединение» с Донбассом. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он прокомментировал предстоящий саммит «Крымская платформа», который организовывает Киев. В мероприятии примут участие 44 страны, с целью обсуждения вопроса о «возвращении» полуострова в состав Украины.

«В плане рассуждений о возвращении Крыма, о возвращении Донбасса — это желания, хотелки, это выстроенный пиар, но наряду с этим мы не видим никаких реальных шагов даже по выполнению Минских соглашений. О Крыме вообще стоит забыть уже и не возвращаться к этому разговору...», — заявил Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Москва будет следить за ходом «Крымской платформы» и сделает определенные выводы относительно стран-участниц саммита. Она назвала предстоящий форум «сходкой», не имеющей ничего общего с реалиями.