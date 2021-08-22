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Борт МКС передал россиянам поздравление с Днем Государственного флага
Общество
Борт МКС передал россиянам поздравление с Днем Государственного флага
Pr Scr youtube.com  /  @Roscosmos Media

Москва, 22 августа. Корпорация «Роскосмос» и космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров с борта МКС поздравили всех россиян с Днем Государственного флага и передали теплые пожелания.

Они отметили дух и величие русского народа, которые олицетворяет собой триколор. По словам космонавтов, праздник является важнейшим связующим звеном между прошлым и настоящим страны.

Недавно Роскосмос подписал соглашение с Тунисом о Меморандум о взаимопонимании. Оно подразумевает сотрудничество стран в области пилотируемой космонавтики.

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мкс роскосмос день государственного флага
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