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Ростех привезет на форум «Армия-2021» свыше 50 новинок военной техники

  /   Обновлено: 22 августа 2021 00:56
Армия
Ростех привезет на форум «Армия-2021» свыше 50 новинок военной техники
Инфореактор  /  Егор Провоторов

Москва, 22 августа. Более 50 новинок военной техники будут представлены на форуме «Армия-2021» оборонными предприятиями Ростеха, заявил глава государственной корпорации Сергей Чемезов.

Форум «Армия-2021» состоится в подмосковной Кубинке с 22 по 28 августа. Участие в мероприятие принимают ключевые оборонные холдинги Ростеха, в число которых входят ОАК, «Вертолеты России», УВЗ, «Техмаш», «Высокоточные комплексы» и другие.

В этом году госкорпорация намерена представить более тысячи экспонатов, более 50 из которых ранее не показывали широкой публике. «Рособоронэкспорт» в рамках мероприятия планирует заключить десять контрактов на поставки отечественных вооружений за рубеж, передает РИА Новости.

Одной из главных новинок станет экспортный вариант автоматизированного комплекса артиллерийской и войсковой разведки «Пенициллин». Его особенность заключается в способности определять огневые позиции батарей противника по одному только звуку. Комплекс может координировать огонь своих орудий.

Холдинг «Высокоточные комплексы» покажет «Планшет-М-ИР», предназначенный для управления огнем артиллерии. Объединенная двигателестроительная корпорация представит макет перспективного двигателя СМ-100 для учебно-боевых самолетов Як-130, а «Вертолеты России» привезут на форум дрон БАС-200.

В рамках «Армии-2021» гостям покажут разработки в сфере искусственного интеллекта. Одной из них станет новый тематический кластер, который совмещает в себе экспозиции в области искусственного интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий.

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