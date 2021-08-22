Автомобили KIA и LADA стали самыми продаваемыми в России

Москва, 22 августа. Продажи автосалонов России за последние полгода увеличились на 54 процента. В целом на покупку легковых авто жители России потратили 1531 миллиарда рублей.

Годом ранее россияне потратили на покупку автомобилей 977 миллиардов рублей с января по июнь. Однако в 2021-м за тот же период продажи возросли до 1 триллиона рублей. Первенство по популярности досталось корейскому бренду KIA — 172,4 миллиарда рублей. Следом за ним расположился «АвтоВАЗ» с общей выручкой в 148,5 миллиарда рублей. Тройку лидеров закрывает Mercedes-Benz с показателем в 172,4 миллиарда рублей. Четвертое и пятое места заняли BMW и Toyota с прибылью в 135,5 и 134,2 миллиарда рублей соответственно.

Автомобили отечественного производства оказались самыми бюджетными в рейтинге. Средний чек за покупку составил 768 300 рублей. Сильнее всего по карману бьет покупка транспортного средства от бренда Mercedes-Benz — порядка 6,133 миллиона рублей в среднем.

Российский рынок автокредитования также показал рост спроса. Это повлекло за собой увеличение размера среднего чека, который составил 1,06 миллиона рублей.