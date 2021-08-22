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Гинцбург оценил вероятность создания одной вакцины от COVID-19 и гриппа
Технологии
Гинцбург оценил вероятность создания одной вакцины от COVID-19 и гриппа
mil.ru  /  Минобороны России

Москва, 22 августа. Разработка вакцины, которая бы одновременно защищала организм человека и от гриппа, и от COVID-19, возможна. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Приступить к созданию подобной вакцины можно будет только после успешных клинических испытаний другого препарата. Речь идет о вакцине, которая будет содержать в себе белки сразу нескольких штаммов коронавируса, передает ТАСС.

«Если у нас получится соединить несколько различных частичек S-белков коронавируса, то тогда вместо, допустим, нескольких белков коронавируса можно использовать несколько гемагглютининов вируса гриппа. Это все возможно», — заявил ученый.

Александр Гинцбург ранее назвал примерную дату начала испытаний препарата с несколькими вариантами коронавируса. Центр им. Гамалеи планирует начать исследования в 2022 году.

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