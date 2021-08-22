Россия начнет испытывать вакцину с разными штаммами коронавируса в 2022 году

Москва, 22 августа. Центр им. Гамалеи начнет клинические испытания вакцины с несколькими штаммами коронавируса. Исследования могут начаться в 2022 году, заявил директор учреждения Александр Гинцбург.

Препарат будет содержать три, четыре или пять различных генетических вариантов S-белка. После проведения успешных испытаний будет создана вакцина. Она сможет одновременно защитить как от коронавируса, так и от гриппа, считает ученый Гинцбург.

«Не исключено, что в начале следующего года она [вакцина — Прим. ФАН[ перейдет на первую стадий клинических испытаний», — подчеркнул директор центра им. Гамалеи ТАСС.

Директор центра им. Гамалеи анонсировал клинические испытания назальной вакцины от коронавируса. Они могут начаться в ближайшем будущем. Исследуемый препарат является вторым компонентом российского «Спутника V».