Умерла 81-летняя княгиня Лихтенштейна Мария-Аглая

Вадуц, 22 августа. Княгиня Лихтенштейна Мария-Аглая скончалась на 82-м году жизни. Информацию об этом передает агентство AFP.

Смерть княгини наступила в больнице, куда она попала в минувшую среду с инсультом. В субботу Мария-Аглая скончалась, на момент смерти ей был 81 год.

Мария-Аглая является супругой и кузиной правящего князя Лихтенштейна Ханса-Адама II. В браке у пары родилось четверо детей и 15 внуков. Княгиня вела активную социальную жизнь и возглавляла местный Красный крест. С 1983 по 2005 год Мария-Аглая была почетным президентом общества ортопедов.

Несколько дней назад стало известно о смерти актера Сонни Тиба, известного по фильмам «Убить Билла» и «Форсаж». Предварительно установлено, что 82-летний артист умер от осложнений на фоне COVID-19.