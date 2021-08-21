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РЭО предостерег россиян от разогревания еды в пластиковой упаковке
Общество
РЭО предостерег россиян от разогревания еды в пластиковой упаковке
freeimages.com

Москва, 21 августа. Заводские пластиковые упаковки, популярные из-за низкой стоимости, при нагревании выделяют опасные для здоровья вещества. Об этом сообщил «Российский экологический оператор».

Он настоятельно порекомендовал гражданам не разогревать еду в пластике, многие виды которого токсичны. Особенно опасны полистирол и вспененный полистирол, из которых производят одноразовую посуду, стаканчики для йогурта, подложки и контейнеры для яиц, передает телеканал "360".

«Еда в микроволновке может нагреваться до 100 градусов. При этом уже при 60 градусах ПЭТ начнет размягчаться и терять форму. ПВХ, который выделяет хлор, такая участь ждет при 65-70 градусах. В целом любой пластик желательно не нагревать выше 80 градусов», — пояснил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Российский экологический оператор ранее уже предупреждал о вреде пластиковых упаковок для человека. Вспененный полистирол особенно опасен из-за неполной полимеризации.

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еда пластик микроволновка
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