Захарова сообщила о реакции России на «Крымскую платформу» Украины

Москва, 21 августа. Москва будет следить за диалогом стран в рамках саммита «Крымская платформа», после чего сделает ряд выводов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она ответила на вопрос о реакции России на участие западных стран в «Крымской платформе», организованной украинскими властями. Журналист «Газеты.ru» поинтересовался, будет ли Москва вводить в отношении участников саммита какие-либо санкции или отзывать своих послов.

«Безусловно, Россия зафиксирует позицию этих стран и государств и сделает соответствующие выводы», — заявила Захарова.

Она предложила представителям иностранных государств лично посетить полуостров и составить свое неангажированное мнение о жизни крымчан. Представитель МИД добавила, что в регионе регулярно проводятся конференции и различные мероприятия, в рамках которых можно вести диалоги на все возможные темы.

Политолог Владимир Джаралла ранее объяснил, зачем Киеву нужна «Крымская платформа». Президент Украины Владимир Зеленский с помощью саммита пытается укрепить свое положение в стране и усилить поддержку Запада.