Intel уступила Samsung лидерство в поставке полупроводников

Сеул, 21 августа. Крупнейшим в мире поставщиком полупроводников во втором квартале 2021 года стала компания Samsung, заняв место бывшего лидера Intel, сообщает IC Insights.

Добиться такого успеха на рынке корейский производитель смог при помощи увеличения показателей производства на десять процентов. Также помогла стагнация Intel в этой сфере. Остальные компании, возглавляющие пятерку лидеров, остались на прежних местах: третье у TSMC, четвертое у SK hynix и пятое у Micron.

Сыграл на руку Samsung и возросший спрос на оперативную и флеш-память. Выручка компании в этом сегменте возросла на 19 процентов. Также благоприятным фактором оказалось увеличение цен на модули памяти, которые продолжат расти в третьем квартале, считают аналитики.

Однако в скором времени Intel может покинуть второе место в рейтинге. Правда неизвестно, в каком направлении. По прогнозам экспертов, продажи компании и дальше пойдут на спад, однако анонс новой архитектуры процессоров может кардинально все перевернуть в случае успеха новинки.

Тем временем в России фиксируется рост рынка онлайн-кинотеатров. Их выручка за последние полгода составила 18 млрд рублей.