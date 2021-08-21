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Российские дипломаты в Кабуле помогут гражданам бывших советских республик

  /   Обновлено: 21 августа 2021 23:07
Политика
Российские дипломаты в Кабуле помогут гражданам бывших советских республик
Global Look Press  /  Rahmatullah ALizadah/XinHua

Кабул, 21 августа. Граждане бывших советских республик обращаются в российское посольство в Кабуле за помощью с эвакуацией из Афганистана. Об этом рассказал посол России в республике Дмитрий Жирнов.

Российские дипломаты постараются сделать все возможное для оказания помощи гражданам стран СНГ. Среди обращающихся за помощью афганцев в первую очередь рассматриваются заявки тех, кто имеет второе гражданство — российское, отметил Жирнов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Что касается афганцев, у нас тут много афганцев, которые имеют второе российское гражданство. Поэтому, естественно, они у нас в приоритете, мы их рассматриваем в качестве наших граждан. Мы им поможем», — пояснил посол.

Ситуация в Афганистане обострилась несколько недель назад. Представители запрещенного в России террористического движения «Талибан»1 усилили наступление на афганские города после заявления США о выводе своего военного контингента из республики. Затем талибы добрались до Кабула и захватили власть, заставив президента Афганистана бежать из страны.

Жирнов ранее рассказал об остановке на территории Кабула. По словам российского посла, уже восьмые сутки в афганской столице наблюдается спокойная ситуация.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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