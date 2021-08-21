Сборная России одержала победу на чемпионате мира по пляжному футболу

Москва, 21 августа. Национальная команда России по пляжному футболу одержала вторую победу на чемпионате мира, обыграв сборную Парагвая в серии пенальти — 5:4.

Основное время матча закончилось вничью — 4:4. В составе россиян дублем отметился Алексей Макаров, еще по голу забили Станислав Кошарный и Борис Никоноров. В следующим матче российская команда померится силами с Японией.

Россия уже давно является одним из лидеров в пляжном футболе. Бывший игрок «Зенита» Юрий Роденков рассказал, почему страна лидируют в этом виде спорта.