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Сборная России одержала победу на чемпионате мира по пляжному футболу

  /   Обновлено: 21 августа 2021 23:10
Спорт
Сборная России одержала победу на чемпионате мира по пляжному футболу
rfs.ru  /  Российский футбольный союз

Москва, 21 августа. Национальная команда России по пляжному футболу одержала вторую победу на чемпионате мира, обыграв сборную Парагвая в серии пенальти — 5:4.

Основное время матча закончилось вничью — 4:4. В составе россиян дублем отметился Алексей Макаров, еще по голу забили Станислав Кошарный и Борис Никоноров. В следующим матче российская команда померится силами с Японией.

Россия уже давно является одним из лидеров в пляжном футболе. Бывший игрок «Зенита» Юрий Роденков рассказал, почему страна лидируют в этом виде спорта.

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пляжный футбол сборная россии чемпионат мира
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