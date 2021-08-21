Создание спортивных объектов увеличит число профессиональных атлетов в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 августа. Молодые жители Санкт-Петербурга получают все больше возможностей заниматься спортом благодаря деятельности губернатора Александра Беглова.

Градоначальник распорядился построить в Красногвардейском районе новый школьный стадион, который будет оборудован беговыми дорожками, футбольным полем, площадками для игры в волейбол и баскетбол, а также хоккейной коробкой. Политолог Дмитрий Солонников отметил важность подобных решений как для молодежи, так и для всего российского общества в целом, передают «Невские Новости».

«Если мы хотим, чтобы в нашей стране был и футбол, и хоккей, а не только в лиге Европы или чемпионате мира, речь должна идти о том, что должна быть массовая возможность занятия спортом. После этого будет возможность отбирать молодых ребят, школьников для занятия в профессиональных секциях», — заявил Солонников.

Он добавил, что приятнее болеть за своих соотечественников и земляков, а не за иностранных спортсменов, выступающих в российской команде. Строительство новых объектов в Санкт-Петербурге обеспечит город и страну достойной заменой нынешних профессиональных спортсменов.

Петербургские яхтсмены ранее победили на Чемпионате России в классе «Крейсерская яхта Л-6». Команда из Северной столицы боролась с 70-ю морскими судами из разных городов.