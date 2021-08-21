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Флешмоб с участием военных прошел под Воронежем в рамках открытия АрМИ-2021
Армия
Флешмоб с участием военных прошел под Воронежем в рамках открытия АрМИ-2021
Фото пресс-службы ЗВО

Воронеж, 21 августа. Международный флешмоб по случаю открытия соревнования АрМИ-2021 «Мастера автобронетанковой техники» прошел под Воронежем. Его участниками стали иностранные делегации конкурса.

Государства-участники конкурса представили свои легковые и грузовые машины. В рамках флешмоба они провели групповое перестроение, выстроившись в фигуру логотипа конкурса. Мероприятие прошло на площадке торжественной церемония открытия соревнований, передает «Звезда».

К флешмобу привлекались военные спортсмены пяти стран, среди которых Белоруссия, Египет, Китай, Узбекистан и Россия. Это стало свидетельством международного сотрудничества и дружбы между ними.

Соревнования военных автомобилистов запланированы на период с 22 по 29 августа, они пройдут в городе Острогожск Воронежской области. Торжественная церемония открытия пройдет 22 августа.

Подразделения войск РХБ защиты ранее провели подготовку к конкурсу АрМИ «Безопасная среда». Мероприятия прошли на китайском военном полигоне Корла учебного центра Народно-освободительной армии КНР.

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флешмоб воронежская область арми-2021
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