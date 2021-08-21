Боевые действия в Тыграе спровоцировали миграционный кризис на севере Эфиопии

Аддис-Абеба, 20 августа. Члены Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) при поддержке Международной организации по миграции вывезли почти 60 эритрейцев в безопасный лагерь «Дабат» в регионе Афар, сообщается на официальной странице ведомства в Twitter.

Как стало известно, больше половины эвакуированных — дети. В новом месте проживания их ожидают хорошее питание и комфортные условия, значится в заявлении организации.

Today, UNHCR, with support of @IOMEthiopia, relocated 55 vulnerable Eritrean refugees, almost half of them children, from Tigray to Afar regions in????????.



After months living in dire conditions, they will be accommodated in more dignified shelters and receive much-needed assistance. pic.twitter.com/3HYcNNoDeq — UNHCR Ethiopia (@UNHCREthiopia) August 19, 2021

Боевые действия между сепаратистами и национальной армией Эфиопии (ENDF) привели к многочисленным жертвам среди мирного населения, а также спровоцировали волну миграции в соседние регионы и за пределы страны. Многие из них ищут убежище в Судане, куда перебралось уже более 27 тысяч человек. Оставшиеся жители (около 4 млн. — Прим. ФАН) испытывают острую нехватку продовольствия, а около 70% граждан охваченного войной штата страдают от дефицита продуктов питания и товаров первой необходимости.

По оценкам ООН, более 5 млн человек, проживающих в регионе, недоедают. ВПП отметила важность срочного решения проблемы, призвав все конфликтующие стороны прекратить боевые действия и позволить международным представителям перевезти необходимые грузы обессилившим жителям.

Ранее Всемирная продовольственная программа заявила о том, что в июне и июле она осуществила поставки гумпомощи для миллиона человек в провинции Тыграй. Однако по причине нехватки топлива и исправного транспорта продукты получила только половина всех нуждающихся.