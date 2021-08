Боевые действия в Тыграе спровоцировали миграционный кризис на севере Эфиопии

Аддис-Абеба, 20 августа. Члены Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) при поддержке Международной организации по миграции вывезли почти 60 эритрейцев в безопасный лагерь «Дабат» в регионе Афар, сообщается на официальной странице ведомства в Twitter.

Как стало известно, больше половины эвакуированных — дети. В новом месте проживания их ожидают хорошее питание и комфортные условия, значится в заявлении организации.

Today, UNHCR, with support of @IOMEthiopia, relocated 55 vulnerable Eritrean refugees, almost half of them children, from Tigray to Afar regions in????????.



After months living in dire conditions, they will be accommodated in more dignified shelters and receive much-needed assistance. pic.twitter.com/3HYcNNoDeq