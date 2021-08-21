Боевые действия в Тыграе спровоцировали миграционный кризис на севере Эфиопии

Аддис-Абеба, 20 августа. Члены Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) при поддержке Международной организации по миграции вывезли почти 60 эритрейцев в безопасный лагерь «Дабат» в регионе Афар, сообщается на официальной странице ведомства в Twitter.
Как стало известно, больше половины эвакуированных — дети. В новом месте проживания их ожидают хорошее питание и комфортные условия, значится в заявлении организации.
Today, UNHCR, with support of @IOMEthiopia, relocated 55 vulnerable Eritrean refugees, almost half of them children, from Tigray to Afar regions in????????.— UNHCR Ethiopia (@UNHCREthiopia) August 19, 2021
After months living in dire conditions, they will be accommodated in more dignified shelters and receive much-needed assistance. pic.twitter.com/3HYcNNoDeq
Боевые действия между сепаратистами и национальной армией Эфиопии (ENDF) привели к многочисленным жертвам среди мирного населения, а также спровоцировали волну миграции в соседние регионы и за пределы страны. Многие из них ищут убежище в Судане, куда перебралось уже более 27 тысяч человек. Оставшиеся жители (около 4 млн. — Прим. ФАН) испытывают острую нехватку продовольствия, а около 70% граждан охваченного войной штата страдают от дефицита продуктов питания и товаров первой необходимости.
По оценкам ООН, более 5 млн человек, проживающих в регионе, недоедают. ВПП отметила важность срочного решения проблемы, призвав все конфликтующие стороны прекратить боевые действия и позволить международным представителям перевезти необходимые грузы обессилившим жителям.
Ранее Всемирная продовольственная программа заявила о том, что в июне и июле она осуществила поставки гумпомощи для миллиона человек в провинции Тыграй. Однако по причине нехватки топлива и исправного транспорта продукты получила только половина всех нуждающихся.