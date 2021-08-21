Власти Ливии восстановили водоснабжение на северо-западе страны

Триполи, 21 августа. Управление Великой рукотворной реки объявило о возобновлении подачи воды в столицу и города, расположенные на северо-западе страны.

В сообщении ведомства заявили, что кризис, связанный с отключением природного ресурса, близится к завершению. Служащие приступили к эксплуатации колодцев.

На прошлой неделе председатель управления Великой рукотворной реки Салах ас-Саади рассказал, что кран перекрыли в ночь с 14 на 15 августа. Администрация вынуждена пойти на такой шаг для обеспечения безопасности объектов водной системы. На целую неделю ряд районов Западного региона остался без воды.

Решение принято из-за угроз боевиков взорвать трубопровод. Несколько группировок, связанных с племенем аль-Магриха, потребовали освобождения из тюрьмы бывшего начальника разведки Абдаллы ас-Сенусси в связи с ухудшением состояния его здоровья.

Во вторник, 17 августа, власти страны объявили об аресте бандитов, угрожавших напасть на объекты водной системы. Задержание проходило во время спецоперации в районе Аш-Швейриф.

Возобновление подачи произошло спустя несколько часов после заявлений члена Совместного военного комитета «5+5» (СВК) генерал-лейтенанта Ливийской национальной армии (ЛНА) Хайри ат-Тамими. От имени СВК он обратился к племени аль-Магриха с призывом восстановить водоснабжение. Генерал подтвердил законность их требований в отношении обеспокоенности состоянием здоровья ас-Сенусси.

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

После вмешательства генерала группировки согласились снять контроль над объектами Великой рукотворной реки. Шейхи племени в своем заявлении объяснили мотивы вооруженной угрозы. Бандитов, по их словам, сподвигли гнев и разочарование из-за неспособности сменяющих друг друга правительств отреагировать на постоянные прошения отпустить на волю тех, кто томится в тюрьмах в чрезвычайно плохих условиях.

«Требование об освобождении заключенных останется одним из наших приоритетов до тех пор, пока оно не будет достигнуто», — заявили старейшины.

Миссия ООН по поддержке в Ливии осудила приостановку подачи воды. Она указала на недопустимость использования жизненно необходимого ресурса с целью шантажа.