Вашингтон объявил в розыск бывшего главу генштаба Гвинеи-Бисау

Бисау, 21 августа. Соединенные Штаты Америки объявили награду в 5 млн долларов за сведения об экс-главе Генштаба Вооруженных сил Гвинеи-Бисау Антонио Инджаи. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.

Бывшего военного обвиняют в торговле кокаином на территорию страны, оказании материальной поддержки иностранной террористической организации и приобретении зенитных ракет. Кроме того, его считают замешанным в попытке государственного переворота в апреле 2012 года, сорвавшего проведение второго тура президентских выборов.

Преступности в Гвинеи-Бисау способствуют исторические предпосылки, в результате которых представители вооруженных сил имеют значительное влияние в политической системе, а также география. Ее основной особенностью являются извилистые реки по всей республике, что делает местность труднодоступной и удобной для контрабандистов.

Pr Scr telegra.ph / ДипломатЪ

По данным американских властей, Инджаи считался одной из самых влиятельных фигур, спонсирующих дестабилизацию иностранных режимов и подрыв стабильности в регионе. Международное сообщество неоднократно вводило санкции против экс-главы Генштаба и его ближайших соратников, предусматривающие ограничения на поездки в государства, входящие в ООН.

О том, почему Гвинея-Бисау является государством, существующим исключительно за счет контрабанды наркотиков — читайте в материале международной редакции Федерального агентства новостей.