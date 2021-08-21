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Двое детей пострадали при столкновении грузовика и легковушки на трассе под Брянском
Происшествия
Двое детей пострадали при столкновении грузовика и легковушки на трассе под Брянском
inforeactor.ru  /  Карпова Екатерина

Брянск, 21 августа. Авария с участием большегруза и автомобиля Kia Spectra привела к госпитализации двух несовершеннолетних пассажиров иномарки.

ДТП случилось между населенными пунктами Красные дворики и Березовка, когда машины двигались в попутном направлении. В результате аварии легковой автомобиль получил серьезные повреждения. В нем находились дети, их доставили в больницу.

Похожее ДТП случилось в Новосибирской области, когда грузовик столкнулся с двумя иномарками. В результате происшествия несовершеннолетний пассажир одной из машин получил несовместимые с жизнью травмы.

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дети авария грузовик
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