МО РФ завершило завоз угля на труднодоступные объекты Северного флота в Арктике

Мурманск, 21 августа. Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Северному флоту досрочно завершил завоз угля в отдаленные объекты СФ РФ в Арктическом регионе.

Всего на Северный флот было перевезено более 2300 тонн твердого котельного топлива и на текущий момент его запасы на всех теплогенерирующих объектах превышают нормативные. Это обеспечит непрерывную работу угольных котельных Северного флота на протяжении всего отопительного периода.

Напомним, Минобороны РФ сейчас проводит опытно-конструкторские работы по созданию 120-мм миномета на гусеничном ходу, который впоследствии поступит на вооружение российских арктических войск.

Отмечается, что разработка машины осуществляется на базе двухзвенного гусеничного транспортера, легкобронированного снегоболотоходного транспортера ДТ-БТР и ремонтно-эвакуационной гусеничной двухзвенной машины РЭМ-ГД.