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Путин поздравил жителей Нижнего Новгорода с 800-летием города
Общество
Путин поздравил жителей Нижнего Новгорода с 800-летием города
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Нижний Новгород, 21 августа. Президент России Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород и принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных юбилею города.

Глава государства отметил, что нижегородцы всегда являлись людьми «колоссальной внутренней силы». Путин напомнил, что Нижний Новгород не зря носит звание «Город трудовой доблести» и сказал пару теплых слов его жителям.

«Поздравляю всех, кто здесь родился, вырос, чья жизнь, учеба, свершения, первая любовь, самые добрые семейные воспоминания связаны с этим прекрасным городом», — сказал российский лидер.

Ранее Путин прибыл в Нижний Новгород, чтобы лично поздравить его жителей с юбилеем. Пригласил президента лично губернатор города Глеб Никитин.

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