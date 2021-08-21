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В США назвали признаки того, что Минобороны РФ повсеместно внедрит «Армату»
Армия
В США назвали признаки того, что Минобороны РФ повсеместно внедрит «Армату»
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin

Вашингтон, 21 августа. Россия уверена в успехе танка нового поколения Т-14 «Армата», заключили американские военные эксперты. Об этом говорит план использования «Арматы» в обучении ВС РФ.

Военный эксперт и бессменный колумнист издания The National Interest Марк Эпископос обратил особое внимание на недавнее заявление члена коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Михаила Осыко. Тот в беседе с журналистами поделился планами по трансформации платформы «Армата» еще и в учебно-тренировочный комплекс для военных. Эпископос на основе этого заявления сделал далекоидущие выводы. «ПолитРоссия» представляет его публикацию в пересказе.

Эпископос подчеркнул, что по всей видимости в Минобороны РФ не ставят под вопрос будущий успех танка Т-14 «Армата», в противном случае было бы глупо на его платформе выпускать тренажеры для обучения личного состава. Если Т-14 и иная бронетехника, сконструированная на платформе «Арматы», не будет повсеместно поступать в войска, необходимость в подобных тренажерах бы отпала.

Эксперт заявил, что подобные заявления свидетельствует об уверенности российских военных в том, что «Армата» будет поставляться сухопутным войскам в больших количествах. В США также опасаются, что Т-14 составит конкуренцию западным аналогам на рынке вооружений. У российского танка есть такие преимущества как защищенная капсула для экипажа, необитаемая башня и мощные вооружения — все это при относительно низкой цене.

Внимание американского эксперта привлек еще и тот факт, что Осыко поделился планами оборонного ведомства сразу после новости о том, что до конца 2021 года в войска поступит 12 новых танков Т-14 «Армата».

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