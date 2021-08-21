Задержанный в Астрахани аферист зарабатывал на желающих стать пограничниками

Астрахань, 21 августа. Правоохранители задержали ранее судимого за аферы 50-летнего мужчину. Следствие считает, что подозреваемый снова начал промышлять мошенничеством.

Уголовник представлялся жертвам офицером запаса, ветераном силовой структуры. Фигурант находил желающих попасть на службу в погрануправление. Он убеждал потерпевших, что якобы как опытный офицер видит будущих «защитников границы».

Аферист предлагал помощь с прохождением медкомиссии и последующим трудоустройством в пограничные органы. Услугу он оценивал в 50 тысяч рублей. Получив необходимую сумму, «липовый» офицер переставал выходить на связь.

Проверка показала, что гражданин дважды был судим за мошеннические действия, сообщает ГТРК «Лотос».