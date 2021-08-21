Звезда «Секса в большом городе» Ким Кэтролл не хочет иметь ничего общего с сериалом

Лос-Анджелес, 21 августа. Актриса Ким Кэтролл отказалась сниматься в сиквеле «Секса в большом городе» из-за коллег и не жалеет о своем решении.

По словам Кэтролл, на съемочной площадке все разграничивали профессиональную и личную жизнь. Игравшие четырех подруг из Нью-Йорка актрисы в реальности были всего лишь коллегами.

«Когда сериал закончился, мы перестали видеться. Неприятно, что сейчас никому из них не придет в голову просто позвонить и спросить, как дела», — жаловалась Кэтролл в одном из интервью.

Поэтому, когда ей предложили сняться в третьем полнометражном фильме франшизы, она попросту отказалась. Артистка заявила, что больше не хочет находиться в «токсичной» атмосфере.

Как оказалось, Кэтролл просто не устраивали гонорары. К примеру, за первый фильм Сара Джессика Паркер (Кэрри Брэдшоу) получила 13 млн долларов, а исполнительница роли Саманты — всего 3 млн долларов.

Кэтролл угрожала продюсерам своим уходом, если они не повысят ей зарплату. Но те парировали — главной звездой франшизы является Паркер. В итоге уязвленная артистка покинула проект, громко хлопнув дверью. И судя по всему, назад ее возвращать никто не собирается.

Ранее в Сеть просочился фрагмент сценария продолжения сериала «Секс в большом городе». Оказалось, что союз Мистера Бига и Кэрри Брэдшоу далек от идеала и они разводятся.