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В США назвали точное количество провокаций НАТО на российских границах
Армия
В США назвали точное количество провокаций НАТО на российских границах
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 21 августа. Количество провокаций стран НАТО на российских границах значительно возросло. Число инцидентов достигает почти 3000, пишут американские эксперты.

Россия регулярно отвечает на провокации со стороны стран НАТО на своих границах. Некоторое время назад эскадренный миноносец ВМС Британии HMS Defender вторгся в российские территориальные воды. На перехват были отправлены патрульные корабли и морская авиация. Подобный случай был драматичным и потенциально опасным, но далеко не единственным, пишет западное издание War of the Rock.

Специалисты информпортала создали базу данных, в которых документировали любые столкновения, перехваты и сопровождения на границах РФ. Количество записей на текущий момент составляет 2990 случаев. Именно столько раз силы и средства Североатлантического альянса выступали в роли агрессоров вблизи российских территорий, передает iReactor.

Наибольшее количество появлений средств НАТО зафиксировано в районах Черного, Балтийского и Норвежского морей. Инциденты случаются вдоль почти всей границы РФ, что придает проблеме глобальный характер.

Американские эксперты ранее объяснили высокую эффективность российского истребителя Су-27. Самолет нередко используется во время перехвата западной авиации. Выдающиеся характеристики и арсенал до сих пор наводят ужас на НАТО, уверены аналитики.

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нато прибалтика провокации
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