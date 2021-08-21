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Ливийские стороны возобновили обмен военнопленными
Весь мир
Ливийские стороны возобновили обмен военнопленными
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов, Альгирдас Микульскис

Сирт, 21 августа. Ливийская национальная армия (ЛНА) освободила 17 бойцов, которые находились под арестом в Восточном регионе. Это произошло в рамках процесса обмена военнопленными.

Мероприятие состоялось в районе «50» к западу от города Сирт. Освобожденных передали старейшинам из Мисураты в присутствии Совместного военного комитета «5+5» (СВК).

Члены СВК из Восточного и Западного регионов в своих выступлениях на церемонии обмена единогласно согласились с важностью этого шага. Они подтвердили, что не откажутся от последующего национального проекта по прекращению конфликта. Военные ясно дали понять, что комитет продолжит передачу пленных, рассматривая это как способ достижения всеобъемлющего примирения.

Генерал-майор Ахмад Абу Шахма поблагодарил тех, кто приложил усилия для координации работы. Он заверил, что всех задержанных бойцов как на востоке, так и на западе страны освободят.

Обмен военнопленными является одним из шагов, которые комитет «5+5» стремится реализовать после открытия Прибрежной дороги. Этот вопрос вошел в повестку седьмого раунда переговоров СВК, прошедшего на прошлой неделе в Сирте.

Освобождение задержанных осуществляется в рамках договоренностей, достигнутых комитетом по реализации результатов Женевского соглашения, заключенного 23 октября 2020 года.

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