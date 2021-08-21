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Пакистан и Турция начнут совместную работу над улучшением БПЛА ANKA

  /   Обновлено: 21 августа 2021 21:35
Весь мир
Пакистан и Турция начнут совместную работу над улучшением БПЛА ANKA
wikipedia.org  /  N13s013 / CC BY-SA 4.0

Анкара, 21 августа. Национальная инженерная и научная комиссия Пакистана (NESCOM) подписала контракт с Турецкой аэрокосмической промышленностью (TUSAŞ) о совместной разработке улучшений для беспилотников ANKA.

Договоренности были достигнуты на Международной выставке оборонной промышленности IDEF 2021, которая проходила в Стамбуле с 17 по 20 августа 2021 года. Соглашение будет предусматривать также производство и разработку части его компонентов на территории Пакистана.

В рамках договора, подписанного с целью расширения потенциального рынка беспилотных летательных аппаратов и углубления сотрудничества между Пакистаном и Турцией, TUSAŞ и NESCOM будут совместно отвечать за занятость, ресурсы и передачу технологий.

По словам генерального директора TUSAŞ Темеля Котиля, сотрудничество с пакистанскими специалистами улучшит возможности БПЛА ANKA.

«Очень важно, что мы продолжаем наше историческое братство на пользу обеих стран. Благодаря контракту мы будем реализовывать взаимодействие с кадровыми ресурсами, которое у нас наблюдалось в последние годы. Кроме того, вместе будем развивать производство и вести технологические разработки», — отметил он.

В сентябре 2016 года состоялся первый оперативный полет БПЛА ANKA, разработанного для Вооруженных сил Турции. Аппарат взлетел в аэропорту города Элязыг. Этот полет стал важным этапом затянувшейся программы создания собственного турецкого БЛА класса MALE ANKA («Феникс»), начатой под эгидой TUSAŞ еще в 2004 году.

В 2017-м республика запустила серийное производство данных беспилотников. Уже на следующий год они поступили в арсенал ВВС Турции. Данный контракт — не первое соглашение между Анкарой и Исламабадом в сфере вооружения. Ранее две страны заключили ряд сделок, в том числе по приобретению Пакистаном четырех корветов MILGEM и 30 вертолетов T129

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