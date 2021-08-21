Большереченский зоопарк Омской области отпраздновал 35-летие

Омск, 21 августа. Большереченский зоопарк Омской области отметил юбилей. В этом году ему исполнилось 35 лет.

Это единственный сельский зоопарк в России. Мероприятие в честь дня рождения зоосада посетил министр культуры Омской области Юрий Трофимов. В рамках празднования была презентована книга, посвященная основателю зоопарка Виктору Соломатину.

«У зоопарка — хорошие перспективы, и благодаря поддержке правительства Омской области, администрации района здесь проводится планомерная модернизация», — отметил Юрий Трофимов.

Зоопарк появился в 1983 году в Большеречье Омской области на основе пришкольного зооуголка. В 1986 он получил статус областного. С 1987 года зоопарку присвоен статус государственный.

Жителям Абакана ранее предложили выбрать кличку для камышового кота. Животное живет в местном зоосаде. Сотрудники изначально планировали самостоятельно придумать кличку для кота. Однако позже решили спросить мнение местных жителей.