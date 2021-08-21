Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 августа 21:50
21:48
Общество
Путин поздравил жителей Нижнего Новгорода с 800-летием города
21:35
Весь мир
Судан пообещал помочь Сомали в мирном урегулировании
21:34
Весь мир
Пакистан и Турция начнут совместную работу над улучшением БПЛА ANKA
21:30
Общество
«Петербургский уикенд»: как кино переплетается с политическими проблемами и помогает их решать
21:30
Общество
Китайский спортсмен «обманывает гравитацию» во время кручения обруча
21:22
Происшествия
Двое детей пострадали при столкновении грузовика и легковушки на трассе под Брянском
21:20
Общество
Восемь способов превратиться из совы в жаворонка
21:19
Общество
Политолог Ветренко объяснила причину антироссийских выпадов депутатов Верховной рады
21:18
Армия
МО РФ завершило завоз угля на труднодоступные объекты Северного флота в Арктике
21:17
Происшествия
Оперативника в Севастополе осудили за получение взятки от бизнесмена
Все новости

Большереченский зоопарк Омской области отпраздновал 35-летие

  /   Обновлено: 21 августа 2021 21:00
Общество
Большереченский зоопарк Омской области отпраздновал 35-летие
vk.com  /  группа «Ленинградский зоопарк»

Омск, 21 августа. Большереченский зоопарк Омской области отметил юбилей. В этом году ему исполнилось 35 лет.

Это единственный сельский зоопарк в России. Мероприятие в честь дня рождения зоосада посетил министр культуры Омской области Юрий Трофимов. В рамках празднования была презентована книга, посвященная основателю зоопарка Виктору Соломатину.

«У зоопарка — хорошие перспективы, и благодаря поддержке правительства Омской области, администрации района здесь проводится планомерная модернизация», — отметил Юрий Трофимов.

Зоопарк появился в 1983 году в Большеречье Омской области на основе пришкольного зооуголка. В 1986 он получил статус областного. С 1987 года зоопарку присвоен статус государственный.

Жителям Абакана ранее предложили выбрать кличку для камышового кота. Животное живет в местном зоосаде. Сотрудники изначально планировали самостоятельно придумать кличку для кота. Однако позже решили спросить мнение местных жителей.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Большереченский зоопарк Омской области отпраздновал 35-летие
животные зоопарк хорошие новости россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru