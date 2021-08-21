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Шугалей указал на неспособность Запада победить Россию
Политика
Шугалей указал на неспособность Запада победить Россию
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 21 августа. Социолог Максим Шугалей похвалил выступление национальной сборной на Олимпиаде в Токио. В то же время он констатировал, что Запад пытается через спорт давить на Россию.

Во время соревнований случались скандальные моменты. Однако особняком стоит предвзятое отношение к олимпийцам из РФ. Российские гимнастки Дина и Арина Аверины выступили без явных ошибок. Тем не менее им занизили баллы. Спортсменки не получили золотую и серебряную награды.

Победа досталась израильской гимнастке. Между тем во время выступления она потеряла ленту, но судьи особо не отреагировали на промах. Ученый не сомневается, что западные силы пытаются оказать давление на РФ даже через Олимпийские игры.

Шугалей напомнил, что спорт должен быть за пределами политики. Социолог подчеркнул, что Запад не может напрямую победить Россию, и это все прекрасно понимают. Поэтому предпринимаются попытки действовать против РФ запрещенными способами, сообщало iReactor.

Максим Шугалей уверен, что даже несмотря на «пакости», российские спортсмены выступили достойно.

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