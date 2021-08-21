В Индонезии спустили на воду малозаметный ракетный тримаран KRI Golok

Джакарта, 21 августа. Малозаметный ракетный тримаран KRI Golok 688, предназначенный для службы в индонезийских ВМС, был торжественно спущен на воду 21 августа.

Тримаран KRI Golok представляет собой оригинальное быстроходное судно индонезийского производства. Оно было построено из специального композитного материала, который снижает риск быть обнаруженным радарами неприятеля.

«KRI Golok станет одним из самых передовых средств защиты в ВМС Индонезии», — заявил представитель правительства в ходе торжественной церемонии.

Отмечается, что после спуска на воду тримаран пройдет ряд тестов с целью выявления неполадок и в случае обнаружения таковых будет доработан. Согласно информации, судно окончательно достроится к октябрю текущего года.

Ранее американский военный эксперт Марк Эпископос рассказал, чем обернется бой ракетных крейсеров ВМФ РФ с американским флотом. По его словам, российский ВМФ обладает кораблями с невероятным запасом ударного вооружения — это крейсера проекта 1144.