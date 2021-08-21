Сотрудники российских силовых ведомств отмечают День офицера

Москва, 21 августа. Все руководящие сотрудники российских силовых структур празднуют сегодня День офицера, военный политолог Александр Перенджиев поздравил военных с праздником.

По традиции главный общевойсковой праздник России отмечается 21 августа. В этот день все российские офицеры принимают слова благодарности за свой ратный труд. Перенджиев рассказал в интервью изданию «Народные Новости», что данный праздник имеет большое значение для современной России, и объяснил его отличие от Дня защитника Отечества.

«День защитника Отечества — это профессиональный праздник военнослужащих российской армии, а День офицера — это праздник высокопрофессиональных военнослужащих силовых структур», — подчеркнул член экспертного совета общественной организации «Офицеры России».

По словам Перенджиева, оба праздника крепко связаны между собой и отмечаются с промежутком в полгода, при этом День офицера не имеет четкой гендерной идентификации, что повышает его значимость среди женщин-офицеров.

Ранее замминистра обороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов назвал количество войск и боевой техники, привлекаемых к стратегическим учениям «Запад-2021» и рекомендовал блоку НАТО «не беспокоить русского медведя».