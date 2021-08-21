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Тульский скульптор воссоздала архитектурный образ Нижнего Новгорода начала XX века
Общество
Тульский скульптор воссоздала архитектурный образ Нижнего Новгорода начала XX века
фото Юлии Куприяновой  / 

Тула, 21 августа. Жители и гости Нижнего Новгорода теперь могут узнать, как выглядела центральная часть города на рубеже XIX и XX веков. Такое представление можно получить благодаря появившейся в нижегородском кремле скульптурной композиции.

Объемный образ города столетней давности создан тульским скульптором Мариной Логуновой. Подобную работу она прежде делала в Туле. Но проводить аналогии между своими творениями мастер не решается.

«Тульская и нижегородская композиции абсолютно разные. Даже технологии различны. Тульский кремль мы делали полностью вручную. В Нижнем Новгороде применяли 3D-моделирование. В Туле рельеф местности плоский, в кремле меньше башен, было проще сделать. Нижегородский частично на вершине холма, но и спускается по холму вниз. В тульском макете около 200 домов, в нижегородском почти 500», — рассказала ФАН скульптор Марина Логунова.

Тульский скульптор воссоздала архитектурный образ Нижнего Новгорода начала 20-го века
фото Юлии Куприяновой  / 

Важность учета особенностей рельефа скульптор считает одним из основных и трудоемких аспектов работы. Вторая значимая составляющая — подбор исторически достоверных сведений.

«Одна из наиболее сложных вещей в таких скульптурных макетах — это перевод старинных фотографий в трехмерное изображение. Снимки плоские и там не всегда видны детали. Нижний Новгород уникален в том плане, что там были фотографы, снимавшие центр города в то время, когда фотография еще не была распространена. Поэтому очень много было снимков центра города, что отчасти упростило работу. Также материалы набирали из абсолютно разных источников. Даже жители города давали свои архивные личные фотографии», — вспоминает Марина Логунова.

У скульптора немало задумок по созданию различных работ. Марина не исключает, что в будущем создаст композиции с историческим архитектурным образом других городов страны.

Ранее ФАН сообщал о развитии Тульской области как туристического императорского маршрута. В городе Белеве установили бюст императора Александра II.

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