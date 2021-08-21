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Врач спрогнозировал сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19 в России

  /   Обновлено: 21 августа 2021 20:53
Общество
Врач спрогнозировал сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19 в России
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 21 августа. Полный курс вакцинации от коронавируса в России прошли около 23% граждан, рассказал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Медик прокомментировал заявление главы Минздрава Михаила Мурашко о том, что процедуру прошли более 43 млн человек. По его словам, цифра охватывает и тех, кто получил только первую прививку. Полный курс иммунизации, в свою очередь, прошли до 33 млн человек. Россия достигнет коллективного иммунитета, способного остановить распространение вируса SARS-CoV-2, удастся достичь примерно к марту 2021 года, считает Крючков.

«Если мы учтем полностью привившихся и недавно переболевших, имеющих активный иммунитет, можем получить в сумме 45% коллективного иммунитета по России в целом. Но для того, чтобы коллективный иммунитет считался сформировавшимся, нужно 85%.... Скорее всего, это будет начало или середина весны», — передает слова медика «Радио 1».

Ранее стало известно о способе укрепления иммунитета к коронавирусу. Это можно сделать не только благодаря вакцинации, но и при помощи физических упражнений, считает завлабораторией центра Гамалеи Анатолий Суслов.

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россия коронавирус иммунолог
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