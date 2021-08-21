Ученые из США заявили о возможности лечить человека от старения

Вашингтон, 21 августа. Американские ученые определили роль ретротранспозонов — молекулярных паразитов генома — в старении и связанных с ним заболеваниях.

Такие возрастные изменения поддаются лечению. Есть препараты, которые способны подавить активность молекулярных паразитов генома, подчеркнули специалисты из Центра биологии старения при Университете Брауна, Института биологических исследований Солка, Нью-Йоркского университета и Университета Рочестера.

Ретротранспозоны — это мобильные генетические элементы, то есть участки ДНК. Они могут размножаться в пределах генома. Полезные функции за ними не закреплены. Некоторые ученые называют такие элементы «мусорной ДНК». С возрастом человека ретротранспозоны становятся более активными в соматических тканях. Они связаны с аутоиммунными заболеваниями. Группа ингибиторов обратной транскриптазы ВИЧ способна подавить их деятельность.

Ученые выяснили, что аборигены являются ближайшими родственниками денисовцев. Они пришли к такому выводу, проанализировав 2,3 миллиона генотипов 1107 представителей 118 этнических групп островов.