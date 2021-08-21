Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 августа 21:49
21:47
Общество
Путин поздравил жителей Нижнего Новгорода с 800-летием города
21:35
Весь мир
Судан пообещал помочь Сомали в мирном урегулировании
21:34
Весь мир
Пакистан и Турция начнут совместную работу над улучшением БПЛА ANKA
21:30
Общество
«Петербургский уикенд»: как кино переплетается с политическими проблемами и помогает их решать
21:30
Общество
Китайский спортсмен «обманывает гравитацию» во время кручения обруча
21:22
Происшествия
Двое детей пострадали при столкновении грузовика и легковушки на трассе под Брянском
21:20
Общество
Восемь способов превратиться из совы в жаворонка
21:19
Общество
Политолог Ветренко объяснила причину антироссийских выпадов депутатов Верховной рады
21:18
Армия
МО РФ завершило завоз угля на труднодоступные объекты Северного флота в Арктике
21:17
Происшествия
Оперативника в Севастополе осудили за получение взятки от бизнесмена
Все новости

Северо-восток США готовится к удару урагана «Генри»
Весь мир
Северо-восток США готовится к удару урагана «Генри»
Global Look Press  /  NASA Earth / Keystone Press Agency

Вашингтон, 21 августа. Тропический шторм «Генри», который в ночь на субботу усилился до урагана, направляется к северо-восточному побережью США. Об этом сообщает Национальный ураганный центр США.

По информации ведомства, ураган «Генри», которому была присвоена первая категория, направляется к густонаселенным районам на северо-восточном побережье страны. Под его удар могут попасть штаты Массачусетс, Нью-Йорк и Коннектикут. Ожидается, что ураган достигнет побережья в воскресенье, 22 августа.

Власти штатов уже объявили частичную эвакуацию из населенных пунктов, подверженных затоплению. В частности, рекомендации по эвакуации были даны отдыхающим на Файр-Айленд — узкой песчаной косе южнее Лонг-Айленда, которая может полностью уйти под воду из-за штормового прилива и обильных осадков.

«Если люди не покинут остров сегодня, они застрянут на острове, и мы не знаем, с какими условиями они могут столкнуться. Но они могут быть трудными и опасными», — заявил представитель округа Саффолк Стив Беллоун.

По словам Джорджа Гормана, регионального директора государственных парков на Лонг-Айленде, работники парков штата Нью-Йорк соорудили вдоль набережной на Джонс-Бич песчаную дамбу, чтобы защитить ее от затопления.

«Мы уже довольно давно не сталкивались с подобным, и нет никаких сомнений в том, что у нас и у остальной части Новой Англии возникнут реальные трудности при прямом ударе стихии», — сказал Майкл Финкельштейн, начальник полиции и директор по чрезвычайным ситуациям в Ист-Лайме, штат Коннектикут.

Также официальные лица трех штатов предупредили население о возможных подтоплениях улиц и перебоях в электроснабжении, которые могут продлиться неделю или даже дольше. Власти рекомендуют жителям запастись консервами, водой, топливом и товарами первой необходимости, и укрыться в домах.

По данным метеорологов, ожидается, что «Генри», скорость ветра в котором достигает 120 км/ч, принесет штормовой прилив высотой до 1,5 метров и до 150 мм осадков.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Северо-восток США готовится к удару урагана «Генри»
сша ураган генри
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru