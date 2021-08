Северо-восток США готовится к удару урагана «Генри»

Вашингтон, 21 августа. Тропический шторм «Генри», который в ночь на субботу усилился до урагана, направляется к северо-восточному побережью США. Об этом сообщает Национальный ураганный центр США.

Hurricane #Henri Advisory 23: Henri is Now a Hurricane. A Dangerous Storm Surge, Hurricane Conditions, and Flooding Rainfall Expected in Portions of the Northeast United States Beginning Late Tonight Or Early Sunday. https://t.co/VqHn0u1vgc