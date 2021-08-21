Северо-восток США готовится к удару урагана «Генри»

Вашингтон, 21 августа. Тропический шторм «Генри», который в ночь на субботу усилился до урагана, направляется к северо-восточному побережью США. Об этом сообщает Национальный ураганный центр США.

Hurricane #Henri Advisory 23: Henri is Now a Hurricane. A Dangerous Storm Surge, Hurricane Conditions, and Flooding Rainfall Expected in Portions of the Northeast United States Beginning Late Tonight Or Early Sunday. https://t.co/VqHn0u1vgc — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 21, 2021

По информации ведомства, ураган «Генри», которому была присвоена первая категория, направляется к густонаселенным районам на северо-восточном побережье страны. Под его удар могут попасть штаты Массачусетс, Нью-Йорк и Коннектикут. Ожидается, что ураган достигнет побережья в воскресенье, 22 августа.

Власти штатов уже объявили частичную эвакуацию из населенных пунктов, подверженных затоплению. В частности, рекомендации по эвакуации были даны отдыхающим на Файр-Айленд — узкой песчаной косе южнее Лонг-Айленда, которая может полностью уйти под воду из-за штормового прилива и обильных осадков.

«Если люди не покинут остров сегодня, они застрянут на острове, и мы не знаем, с какими условиями они могут столкнуться. Но они могут быть трудными и опасными», — заявил представитель округа Саффолк Стив Беллоун.

По словам Джорджа Гормана, регионального директора государственных парков на Лонг-Айленде, работники парков штата Нью-Йорк соорудили вдоль набережной на Джонс-Бич песчаную дамбу, чтобы защитить ее от затопления.

«Мы уже довольно давно не сталкивались с подобным, и нет никаких сомнений в том, что у нас и у остальной части Новой Англии возникнут реальные трудности при прямом ударе стихии», — сказал Майкл Финкельштейн, начальник полиции и директор по чрезвычайным ситуациям в Ист-Лайме, штат Коннектикут.

Также официальные лица трех штатов предупредили население о возможных подтоплениях улиц и перебоях в электроснабжении, которые могут продлиться неделю или даже дольше. Власти рекомендуют жителям запастись консервами, водой, топливом и товарами первой необходимости, и укрыться в домах.

Sunrise over #Henri this morning. Today is the day to prepare! pic.twitter.com/lhNuSy572x — NWS Mount Holly (@NWS_MountHolly) August 21, 2021

По данным метеорологов, ожидается, что «Генри», скорость ветра в котором достигает 120 км/ч, принесет штормовой прилив высотой до 1,5 метров и до 150 мм осадков.