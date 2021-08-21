Прокуратура пресекла незаконную стройку в госзаказнике Кузбасса

Кемерово, 21 августа. Прокуратура Кемеровской области подтвердила факт ведения незаконной хозяйственной деятельности на территории государственного Барзасского заказника.

Ведомство установило, что администрация Кемеровского района, не получив согласия у департамента по охране объектов животного мира Кузбасса, предоставила компании земельный участок для строительства, расположенный в границах заказника.

На территории стали незаконно возводить сооружения, в результате чего там был нарушен природный ландшафт, и появились свалки мусора. Сотрудники ведомства пресекли строительные работы. Компания ответит перед судом за причиненный окружающей среде вред, который составил 133 млн рублей.

Тем временем «РЖД-Строй» привлек подмосковную компанию к строительству зоопарка в Перми.