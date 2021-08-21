Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 августа 21:48
21:47
Общество
Путин поздравил жителей Нижнего Новгорода с 800-летием города
21:35
Весь мир
Судан пообещал помочь Сомали в мирном урегулировании
21:34
Весь мир
Пакистан и Турция начнут совместную работу над улучшением БПЛА ANKA
21:30
Общество
«Петербургский уикенд»: как кино переплетается с политическими проблемами и помогает их решать
21:30
Общество
Китайский спортсмен «обманывает гравитацию» во время кручения обруча
21:22
Происшествия
Двое детей пострадали при столкновении грузовика и легковушки на трассе под Брянском
21:20
Общество
Восемь способов превратиться из совы в жаворонка
21:19
Общество
Политолог Ветренко объяснила причину антироссийских выпадов депутатов Верховной рады
21:18
Армия
МО РФ завершило завоз угля на труднодоступные объекты Северного флота в Арктике
21:17
Происшествия
Оперативника в Севастополе осудили за получение взятки от бизнесмена
Все новости

Прокуратура пресекла незаконную стройку в госзаказнике Кузбасса
Происшествия
Прокуратура пресекла незаконную стройку в госзаказнике Кузбасса
vologda-portal.ru  /  Администрация Вологды

Кемерово, 21 августа. Прокуратура Кемеровской области подтвердила факт ведения незаконной хозяйственной деятельности на территории государственного Барзасского заказника.

Ведомство установило, что администрация Кемеровского района, не получив согласия у департамента по охране объектов животного мира Кузбасса, предоставила компании земельный участок для строительства, расположенный в границах заказника.

На территории стали незаконно возводить сооружения, в результате чего там был нарушен природный ландшафт, и появились свалки мусора. Сотрудники ведомства пресекли строительные работы. Компания ответит перед судом за причиненный окружающей среде вред, который составил 133 млн рублей.

Тем временем «РЖД-Строй» привлек подмосковную компанию к строительству зоопарка в Перми.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Прокуратура пресекла незаконную стройку в госзаказнике Кузбасса
стройка кузбасс прокуратура
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru