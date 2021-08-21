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Старший сын Валерии оказался руководителем популярной музыкальной студии в Швейцарии
Шоу-бизнес
Старший сын Валерии оказался руководителем популярной музыкальной студии в Швейцарии
instagram.com  /  @valeriya

Москва, 21 августа. Знаменитая певица Валерия рассказала поклонникам, чем занимается ее старший сын от продюсера Александра Шульгина Артемий.

Исполнительница опубликовала редкое фото с сыном на своей странице в Instagram. На снимке певица позирует с молодым человеком на фоне звукозаписывающего оборудования. Валерия рассказала, что в Швейцарии есть популярная музыкальная студия, название которой выдается первой строкой в Google.

«Очень горжусь, что к такому успеху звукозаписывающей компании мой сын имеет самое прямое отношение, так как руководит ей уже три года из четырех, что там работает», — похвасталась артистка.

Певица добавила, что Швейцарский город Монтре славится известными писателями и композиторами, которые здесь жили и творили. Кроме того, здесь регулярно проводят джаз-фестиваль, на который много лет подряд съезжаются лучшие музыканты со всего мира. Валерия надеется, что артисты, вдохновившиеся этим местом, запишут в студии ее сына песни, которые войдут в историю.

У певицы есть еще один сын от Александра Шульгина, которого зовут Арсений. В прошлом году он женился на девушке по имени Лиана, а в начале этого года она родила дочь, благодаря чему Валерия впервые стала бабушкой. Малышку уже называют копией исполнительницы.

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