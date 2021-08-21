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Равшана Куркова перестала скрывать от публики своего первенца
Шоу-бизнес
Равшана Куркова перестала скрывать от публики своего первенца
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 21 августа. Известная российская актриса Равшана Куркова подтвердила, что стала мамой, показав снимок сына Гаспара от бизнесмена Сергея Амаряна.

Звезда сериала «Барвиха» опубликовала серию снимков с первенцем, сделанных в разное время. На одном из них Куркова стоит на берегу океана, держа в руках пухлого мальчика.

«Мое сердце растет вместе с сыном. И, конечно, это лучший год в моей жизни: самый важный, главный, долгожданный, самый счастливый», — подписала снимок Равшана.

На публикацию Курковой отреагировали многие звезды шоу-бизнеса. Они стали расхваливать мальчика, желая ему здоровья и большого счастья.

«Наша булочка», — написала актриса Ирина Старшенбаум.

«Как круто! Пусть сын растет счастливым! И ты вместе с ним!» — добавила Дарья Мороз.

«Сладкий, милый, добрый пупс!» — присоединилась к ним Елизавета Боярская.

Одна из самых скрытных российских актрис Равшана Куркова не любит делиться с поклонниками подробностями личной жизни. До отношений с Сергеем Амаряном она была дважды замужем.

Первым ее избранником стал фотограф Сергей Курков, но этот брак продлился недолго. Второй раз актриса вышла замуж за коллегу Артема Ткаченко. После четырех лет совместной жизни они решили расстаться.

Ранее Елизавета Арзамасова показала первое фото из больницы после рождения сына. Поклонники заметили, что материнство идет актрисе на пользу.

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