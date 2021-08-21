Первый в мире Детский авиакосмический салон стартовал в подмосковном Жуковском

Жуковский, 21 августа. В Жуковском открылся Детский авиационно-космический салон — ДАКС-2021, партнером которого является детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия».

Мероприятие будет продолжаться два дня. После завершения официальной церемонии открытия юнармейцы провели яркую презентацию движения, раздав своим сверстникам брошюры, в которых рассказывается об организации. Кроме того, ребята провели для гостей историческую викторину, победители которой получили подарки.

«Наши ребята не только рассказывали гостям ДАКСа о движении, но и сами принимали активное участие в мастер-классах и конкурсах, следили за соревнованиями пилотов и показательными выступлениями по спортивному пилотажу. Многих юнармейцев привлекает профессия пилота», — рассказал заместитель начальника главного штаба по проектной деятельности «Юнармии» Антон Кузнецов.

По его словам, руководство движения планируется создать для юнармейцев центр первоначальной летной подготовки, который даст ребятам преимущество при поступлении в соответствующие вузы. Кузнецов подчеркнул, что в настоящее время во многих регионах России действуют юнармейские кружки по авиамоделированию. Кроме того, ребята изучают историю авиации, а также знакомятся с биографиями известных летчиков. При этом некоторые даже прыгают с парашютом.