Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 августа 21:48
21:48
Общество
Путин поздравил жителей Нижнего Новгорода с 800-летием города
21:35
Весь мир
Судан пообещал помочь Сомали в мирном урегулировании
21:34
Весь мир
Пакистан и Турция начнут совместную работу над улучшением БПЛА ANKA
21:30
Общество
«Петербургский уикенд»: как кино переплетается с политическими проблемами и помогает их решать
21:30
Общество
Китайский спортсмен «обманывает гравитацию» во время кручения обруча
21:22
Происшествия
Двое детей пострадали при столкновении грузовика и легковушки на трассе под Брянском
21:20
Общество
Восемь способов превратиться из совы в жаворонка
21:19
Общество
Политолог Ветренко объяснила причину антироссийских выпадов депутатов Верховной рады
21:18
Армия
МО РФ завершило завоз угля на труднодоступные объекты Северного флота в Арктике
21:17
Происшествия
Оперативника в Севастополе осудили за получение взятки от бизнесмена
Все новости

Судан пообещал помочь Сомали в мирном урегулировании
Весь мир
Судан пообещал помочь Сомали в мирном урегулировании
Prt Scr twitter.com/AlArabiya  / 

Хартум, 21 августа. Судан пообещал поддержать Сомали на пути к мирному урегулированию ситуации в стране. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел республики.

Представители ведомства подтвердили, что готовы сотрудничать со всеми политическими партиями Могадишо, а также региональными и международными партнерами для вывода соседнего государства из кризиса.

«Судан приветствует недавнее соглашение, достигнутое между Комиссией Африканского союза и федеральным правительством Сомали о продлении мандата АМИСОМ», — говорится в заявлении МИД.

Министерство подчеркнуло важную роль международной миссии в продвижении мирного урегулирования ситуации в Могадишо с момента ее развертывания в 2007 году.

«Хартум готов оказать поддержку правительству и АМИСОМ в реализации стратегии национальной безопасности, проведении профессиональной подготовки и создания крепкой армии, способной противостоять как внутренней, так и внешней угрозе», — добавили в ведомстве.

Международная миссия в последствии планирует передать ответственность по поддержанию стабильности в стране местным вооруженным силам.

Глава МИД Сомали Мохамед Абдиризак принял кенийского коллегу Райчелл Омамо в Могадишо спустя несколько дней после восстановления диалога между двумя странами. По итогам встречи министры договорились укрепить региональную безопасность в борьбе с террористической организацией «Аш-Шабаб».

Судан пообещал помочь Сомали в мирном урегулировании
Федеральное агентство новостей  / 

 

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Судан пообещал помочь Сомали в мирном урегулировании
сомали судан амисом
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru