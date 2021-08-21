Судан пообещал помочь Сомали в мирном урегулировании

Хартум, 21 августа. Судан пообещал поддержать Сомали на пути к мирному урегулированию ситуации в стране. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел республики.

Представители ведомства подтвердили, что готовы сотрудничать со всеми политическими партиями Могадишо, а также региональными и международными партнерами для вывода соседнего государства из кризиса.

«Судан приветствует недавнее соглашение, достигнутое между Комиссией Африканского союза и федеральным правительством Сомали о продлении мандата АМИСОМ», — говорится в заявлении МИД.

Министерство подчеркнуло важную роль международной миссии в продвижении мирного урегулирования ситуации в Могадишо с момента ее развертывания в 2007 году.

«Хартум готов оказать поддержку правительству и АМИСОМ в реализации стратегии национальной безопасности, проведении профессиональной подготовки и создания крепкой армии, способной противостоять как внутренней, так и внешней угрозе», — добавили в ведомстве.

Международная миссия в последствии планирует передать ответственность по поддержанию стабильности в стране местным вооруженным силам.

Глава МИД Сомали Мохамед Абдиризак принял кенийского коллегу Райчелл Омамо в Могадишо спустя несколько дней после восстановления диалога между двумя странами. По итогам встречи министры договорились укрепить региональную безопасность в борьбе с террористической организацией «Аш-Шабаб».