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Миллионы жителей Ливана могут остаться без воды из-за масштабного кризиса
Весь мир
Миллионы жителей Ливана могут остаться без воды из-за масштабного кризиса
Global Look Press  /  Marwan Bou Haidar / Keystone Press Agency

Бейрут, 21 августа. Более четырех миллионов человек в Ливане могут столкнуться с критической нехваткой воды, либо вовсе без водоснабжения в ближайшие дни, говорится в сообщении специалистов Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

«Жизненно важные объекты, такие как больницы и медицинские центры были лишены доступа к чистой воде из-за нехватки электроэнергии, что подвергало опасности жизни людей», — отмечает исполнительный директор международной организации Генриетты Фор.

Аналогичное заявление от ЮНИСЕФ уже поступало в прошлом месяце. Согласно отчету, подготовленному тогда, четыре миллиона ливанцев будут вынуждены использовать небезопасные и дорогостоящие источники воды, что поставит под угрозу гигиену и общественное здравоохранение. Это вызовет рост заболеваний, передаваемых через воду. В сегодняшнем сообщении подтверждается, что проблема не решена и стоит еще более остро.

Кризис во всем

Учитывая, что только 19 августа в Ливане, где проживает чуть более 6,8 миллиона человек, было зафиксировано почти 2 тысячи новых случае заболевания COVID-19, другие потрясения в области здравоохранения могут оказаться фатальными. В больницах республики уже заканчиваются медикаменты. Из-за перебоев с электричеством жизненно важная медицинская техника, включая аппараты ИВЛ, практически не функционирует.

Кроме того, Ливан продолжает бороться с разрушительным топливным кризисом, который привел к длинным очередям за бензином на АЗС и регулярным отключениям электроэнергии. Нередко на заправках случаются драки или даже перестрелки.

Многие пекарни, рестораны и другие заведения либо сокращают свою работу до минимума, либо полностью закрываются. Такая ситуация еще больше усложняет жизнь ливанцам, и так страдающим от финансового кризиса.

В настоящее время Ливан превратился в опустошенную страну, в которой не хватает даже базовых продуктов питания. Ситуацию осложняет тот факт, что политики государства до сих пор не могут сформировать правительство.

После назначения в конце июля бизнесмена-миллиардера Наджиба Микати на пост премьер-министра появилась надежда на создание компетентного кабмина. Однако прошел практически месяц, и попытки найти компромисс с президентом Мишелем Ауном по этому вопросу оказались безрезультатными.

Из-за политической неразберихи, коррупции и нерационального использования государственных средств около 78% населения Ливана живет в нищете, а местный фунт потерял по меньшей мере 90% своей стоимости с сентября 2019-го. Всемирный банк назвал финансовый кризис в ближневосточной стране одним из худших в мире с середины XIX века.

 

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