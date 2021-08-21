Миллионы жителей Ливана могут остаться без воды из-за масштабного кризиса

Бейрут, 21 августа. Более четырех миллионов человек в Ливане могут столкнуться с критической нехваткой воды, либо вовсе без водоснабжения в ближайшие дни, говорится в сообщении специалистов Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

«Жизненно важные объекты, такие как больницы и медицинские центры были лишены доступа к чистой воде из-за нехватки электроэнергии, что подвергало опасности жизни людей», — отмечает исполнительный директор международной организации Генриетты Фор.

Unless urgent action is taken, more than four million people across Lebanon – predominantly vulnerable children and families – face the prospect of critical water shortages or being completely cut off from safe water supply in the coming days.



Read my full statement. — Henrietta H. Fore (@unicefchief) August 21, 2021

Аналогичное заявление от ЮНИСЕФ уже поступало в прошлом месяце. Согласно отчету, подготовленному тогда, четыре миллиона ливанцев будут вынуждены использовать небезопасные и дорогостоящие источники воды, что поставит под угрозу гигиену и общественное здравоохранение. Это вызовет рост заболеваний, передаваемых через воду. В сегодняшнем сообщении подтверждается, что проблема не решена и стоит еще более остро.

Кризис во всем

Учитывая, что только 19 августа в Ливане, где проживает чуть более 6,8 миллиона человек, было зафиксировано почти 2 тысячи новых случае заболевания COVID-19, другие потрясения в области здравоохранения могут оказаться фатальными. В больницах республики уже заканчиваются медикаменты. Из-за перебоев с электричеством жизненно важная медицинская техника, включая аппараты ИВЛ, практически не функционирует.

Кроме того, Ливан продолжает бороться с разрушительным топливным кризисом, который привел к длинным очередям за бензином на АЗС и регулярным отключениям электроэнергии. Нередко на заправках случаются драки или даже перестрелки.

In Lebanon - all these people in their cars are waiting for fuel. Others, with ability to do so, are at the airport fleeing the country. Israel has arranged delivery of fuel donations to the hospitals, which have been officially rejected by the government. pic.twitter.com/6pLQJM0twY — Avi Kaner (@AviKaner) August 18, 2021

Многие пекарни, рестораны и другие заведения либо сокращают свою работу до минимума, либо полностью закрываются. Такая ситуация еще больше усложняет жизнь ливанцам, и так страдающим от финансового кризиса.

Lebanon's worsening fuel crisis has reached a painful crunch point, with bakeries, businesses and hospitals either scaling back operations or shutting down completely, making life even harder for Lebanese already enduring a financial meltdown https://t.co/ybqMX5m2id pic.twitter.com/VM4mlFVhDe — Reuters (@Reuters) August 13, 2021

В настоящее время Ливан превратился в опустошенную страну, в которой не хватает даже базовых продуктов питания. Ситуацию осложняет тот факт, что политики государства до сих пор не могут сформировать правительство.

После назначения в конце июля бизнесмена-миллиардера Наджиба Микати на пост премьер-министра появилась надежда на создание компетентного кабмина. Однако прошел практически месяц, и попытки найти компромисс с президентом Мишелем Ауном по этому вопросу оказались безрезультатными.

Из-за политической неразберихи, коррупции и нерационального использования государственных средств около 78% населения Ливана живет в нищете, а местный фунт потерял по меньшей мере 90% своей стоимости с сентября 2019-го. Всемирный банк назвал финансовый кризис в ближневосточной стране одним из худших в мире с середины XIX века.