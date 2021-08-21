Бездомные псы напали на семью в центре Волгограда

Волгоград, 21 августа. Стая агрессивных бездомных собака едва не покусала супругов с двумя детьми. Нападение произошло в центральной части города.

По словам свидетеля, семья шла от торгового центра по направлению к памятнику Рокоссовскому. На траве лежали несколько бездомных собак. Как только горожане сблизились с животными, те подскочили и стали лаять.

Собаки также попытались укусить людей. Мужчина закрыл собой семью и сделал резкий выпад в сторону стаи. Решительность мужчины помогла избежать печальных последствий. Бездомные животные убежали.

Накануне в Подмосковье на маленькую девочку напал стаффтерьер. Ребенка госпитализировали с множественными повреждениями. Правоохранители проводят проверку по факту нападения.