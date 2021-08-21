Спасатели в Ленобласти вытащили из пруда едва не утонувшую беременную корову

Санкт-Петербург, 21 августа. Сотрудники аварийно-спасательной службы при помощи квадроциклов смогли вытащить беременную корову из воды.

Инцидент произошел в Никольском Тосненского района. В воду попала беременная корова. Хозяйка животного обратилась за помощью к волонтерам.

Сотрудники аварийно-спасательной службы применили специальное оборудование и смогли достать животное весом в полтонны. Для этого им понадобилась помощь квадроциклистов.

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