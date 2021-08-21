Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 августа 21:48
21:48
Общество
Путин поздравил жителей Нижнего Новгорода с 800-летием города
21:35
Весь мир
Судан пообещал помочь Сомали в мирном урегулировании
21:34
Весь мир
Пакистан и Турция начнут совместную работу над улучшением БПЛА ANKA
21:30
Общество
«Петербургский уикенд»: как кино переплетается с политическими проблемами и помогает их решать
21:30
Общество
Китайский спортсмен «обманывает гравитацию» во время кручения обруча
21:22
Происшествия
Двое детей пострадали при столкновении грузовика и легковушки на трассе под Брянском
21:20
Общество
Восемь способов превратиться из совы в жаворонка
21:19
Общество
Политолог Ветренко объяснила причину антироссийских выпадов депутатов Верховной рады
21:18
Армия
МО РФ завершило завоз угля на труднодоступные объекты Северного флота в Арктике
21:17
Происшествия
Оперативника в Севастополе осудили за получение взятки от бизнесмена
Все новости

Спасатели в Ленобласти вытащили из пруда едва не утонувшую беременную корову
Общество
Спасатели в Ленобласти вытащили из пруда едва не утонувшую беременную корову
ИА «Политика Сегодня»  /  Алиса Денисова

Санкт-Петербург, 21 августа. Сотрудники аварийно-спасательной службы при помощи квадроциклов смогли вытащить беременную корову из воды.

Инцидент произошел в Никольском Тосненского района. В воду попала беременная корова. Хозяйка животного обратилась за помощью к волонтерам.

Сотрудники аварийно-спасательной службы применили специальное оборудование и смогли достать животное весом в полтонны. Для этого им понадобилась помощь квадроциклистов.

Также стало известно, что новый тигр забрел на территорию заповедника в Приморье.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Спасатели в Ленобласти вытащили из пруда едва не утонувшую беременную корову
мчс спасатели тосно корова
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru