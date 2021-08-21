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Глава избиркома Ливии опроверг данные об иностранном финансировании
Весь мир
Глава избиркома Ливии опроверг данные об иностранном финансировании
Global Look Press  /  Hamza Turkia/Xinhua

Триполи, 21 августа. Глава Высшей избирательной комиссии (ВИК) Ливии Имад ас-Саих опроверг информацию о финансировании со стороны иностранных государств и частных лиц. По его словам, все средства ведомство получает от переходного Правительства национального единства.

Первый денежный транш в размере 50 млн динаров (818 млн рублей) поступил еще в 2020 году, когда стала известна дата проведения президентских и парламентских выборов. Плебисцит запланирован на 24 декабря 2021 года.

Позже премьер-министр переходного правительства Абд аль-Хамид Дабиба пообещал выделить из чрезвычайного бюджета дополнительные средства при необходимости. На прошлой неделе на счет ВИК перевели 43 млн динаров.

«Этого достаточно для проведения выборов, если только не выяснится, что новые законы содержат детали, которые нуждаются в финансовой поддержке. Тогда придется вновь обращаться за деньгами к кабмину», — сказал глава ведомства.

Имад ас-Саих отметил, что избирательная комиссия не получала никаких средств от внешних субъектов или государств. Однако уточнил, что технически сотрудничает с миссией Организации Объединенных Наций, чтобы воспользоваться опытом других стран в проведении плебисцита.

Помимо ООН, глава ВИК активно консультируется с американским НПО International Foundation for Electoral Systems (IFES). В каждом третьем посте на официальной страничке в Facebook упоминается этот фонд. Международная редакция Федерального агентства новостей подробно изучила деятельность структуры и спрогнозировала, к чему может привести партнерство с IFES.

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ливия избирательная комиссия
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