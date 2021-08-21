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Ученые из США выявили неожиданную связь между внешностью людей и их доходом
Наука
Ученые из США выявили неожиданную связь между внешностью людей и их доходом
pixabay.com  /  Claudio_Scott

Де-Мойн, 21 августа. Мужчины и женщины с определенными чертами внешности зарабатывают больше своих коллег, констатировали сотрудники Университета Айовы.

Всего 2383 человек в возрасте от 18 до 65 лет приняли участие в исследовании. Специально обученная нейросеть сканировала их телосложение и анализировала уровень дохода. Искусственный интеллект выявил очевидную связь между полученными данными.

Каждый сантиметр роста мужчины со средним или высоким заработком добавляет ему почти тысячу долларов к годовому доходу, выяснили ученые. Стройные женщины, в свою очередь, зарабатывают больше своих полных коллег. Кроме того, по мере набора веса их доход падает, выяснили авторы исследования.

Согласно данным Росстата, среднемесячная номинальная начисленная зарплата в июне 2021 года составляет 58 782 рубля. Оплата труда россиян превысила прошлогодние показатели на 12,8%.

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