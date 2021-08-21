Немецкие ученые придумали, как снизить распространение COVID-19 на концертах

Берлин, 21 августа. Уменьшить циркуляцию коронавирусной инфекции в замкнутом помещении можно при помощи нескольких способов, заявили немецкие ученые.

Ужесточение мер гигиены, а также эффективная система вентиляции помогут снизить передачу коронавируса во время массовых мероприятий, которые проводят в закрытых помещениях. Такой вывод сделала группа немецких ученых по итогам проведенного исследования. Его результаты они опубликовали в журнале Nature Communications.

В ходе эксперимента ученые проанализировали передачу вируса концерте 2020 года. В частности, они изучили контакты 1212 посетителей. Их поделили на три категории: при отсутствии ограничений, при умеренных и жестких. В итоге оказалось, что наиболее длительные и частые контакты происходили на входе и выходе из помещения.

В конечном итоге ученые пришли к выводу, что более строгие правила гигиены снижают среднее число заразившихся. Кроме того, при более быстрой циркуляции воздуха в помещении один человек на концерте заражал трех-четырех посетителей, в то время как при медленной вентиляции этот показатель увеличивался до 25-26.

Российские фитнес-клубы приняли решение запустить у себя программу по реабилитации больных коронавирусом. Сейчас она доступна в 37 регионах страны, однако в будущем их число увеличится.