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Немецкие ученые придумали, как снизить распространение COVID-19 на концертах

  /   Обновлено: 21 августа 2021 20:34
Общество
Немецкие ученые придумали, как снизить распространение COVID-19 на концертах
Невские Новости

Берлин, 21 августа. Уменьшить циркуляцию коронавирусной инфекции в замкнутом помещении можно при помощи нескольких способов, заявили немецкие ученые.

Ужесточение мер гигиены, а также эффективная система вентиляции помогут снизить передачу коронавируса во время массовых мероприятий, которые проводят в закрытых помещениях. Такой вывод сделала группа немецких ученых по итогам проведенного исследования. Его результаты они опубликовали в журнале Nature Communications.

В ходе эксперимента ученые проанализировали передачу вируса концерте 2020 года. В частности, они изучили контакты 1212 посетителей. Их поделили на три категории: при отсутствии ограничений, при умеренных и жестких. В итоге оказалось, что наиболее длительные и частые контакты происходили на входе и выходе из помещения.

В конечном итоге ученые пришли к выводу, что более строгие правила гигиены снижают среднее число заразившихся. Кроме того, при более быстрой циркуляции воздуха в помещении один человек на концерте заражал трех-четырех посетителей, в то время как при медленной вентиляции этот показатель увеличивался до 25-26.

Российские фитнес-клубы приняли решение запустить у себя программу по реабилитации больных коронавирусом. Сейчас она доступна в 37 регионах страны, однако в будущем их число увеличится.

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ученые концерт коронавирус COVID-19
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