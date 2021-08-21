«Откровенно». Иван Охлобыстин: Хорошего человека сыграть просто

Вторая часть интервью актера Ивана Охлобыстина в рамках проекта Федерального агентства новостей «Откровенно» оказалась особенно честной.

Артист рассказал, как пришел к религии. Он вспомнил, как нашел духовника, как начал вслушиваться в смысл молитв и сам решил стать священником.

Еще одна острая и важная для Охлобыстина тема — Ефремов. Он считает осужденного артиста другом и родственником: как-никак Михаил — крестный отец первого ребенка Ивана. Однако респондент не отрицает того факта, что его товарищ оказался убийцей.

О том, как Иван Охлобыстин относится к ЛГБТ, национализму и охоте, он сам расскажет во второй части интервью в рамках проекта «Откровенно».