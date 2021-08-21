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Старшая дочь Галкина отказалась от отца и стала отшельницей
Шоу-бизнес
Старшая дочь Галкина отказалась от отца и стала отшельницей
Prt Scr youtube.com  /  Россия 1

Москва, 21 августа. Заслуженный артист России Борис Галкин с 2017 года не видел свою старшую дочь Анну, которая живет отшельницей в деревне Конново Псковской области.

Галкин звонил Марии, когда у него родилась дочь Анна от четвертой жены Инны Разумихиной. Но она не приняла младшую сестру и не захотела больше общаться с отцом.

«У тебя не должно было быть никаких детей. Ты меня прости. С тобой этот разговор у меня последний», — заявила тогда Маша.

Журналисты программы «Секрет на миллион» выяснили, что она обиделась на Галкина из-за предательства ее матери, Елены Демидовой. Соседи рассказали о положении Марии — в 43 года у нее нет ни детей, ни мужа, ни даже кошки.

Поначалу женщина пыталась работать, пекла пирожки и продавала их, а сейчас даже не выходит на улицу. Галкин до сих пор любит старшую дочь и переживает о ее судьбе. Но изменить отношение Марии к себе он не в силах.

Звезда фильма «Охота на вервольфа» до знакомства с нынешней супругой, был трижды женат. Его первой избранницей стала актриса Татьяна Федосеева, затем он женился на Ирине Печерниковой.

Но крепкую семью Галкину удалось построить только с третьей супругой — сценаристом Еленой Демидовой. Он воспитывал ее детей — сына Владислава и дочь Марию как родных. К сожалению, этот брак затрещал по швам, когда у Демидовой обнаружили рак желудка. Актер какое-то время помогал и заботился о жене, но, когда встретил другую женщину, развелся.

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