Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 августа 06:56
06:51
Экономика
Хуснуллин заявил о необходимости привлечь в Крым 1 триллион инвестиций
06:50
Общество
Самый длинный салют прогремел к 800-летию Нижнего Новгорода
06:32
Происшествия
Япония продолжает выяснять личность приплывшего якобы из России человека
06:32
Общество
Энтузиаст выпустил исправляющий недочеты мод для игры Cyberpunk 2077
06:24
Общество
Британский кинематографист Терри Гиллиам назвал Одессу Россией
06:21
Общество
Питьевую воду для крымчан будут добывать на дне Азовского моря
06:10
Политика
Трамп назвал вывод американских войск из Афганистана капитуляцией
06:10
Наука
Запущенные с Байконура спутники OneWeb успешно выведены на орбиту
06:03
Происшествия
Агрессивные коровы захватили пляжи французской Корсики
06:02
Происшествия
Наводнение на востоке США привело к гибели десяти человек
Все новости

Режиссер Мегердичев рассказал о курьезном случае с участием Марата Башарова
Шоу-бизнес
Режиссер Мегердичев рассказал о курьезном случае с участием Марата Башарова
Prt Scr instagram.com  /  @marabash1

Актер театра и кино, телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан Марат Башаров сегодня, 22 августа, празднует свой 47 день рождения. По такому поводу в беседе с ФАН именинника поздравил режиссер, сценарист Антон Мегердичев.

Собеседник издания поделился впечатлениями от работы с артистом в картине «Движение вверх».

«В моем случае это был очень дисциплинированный, сильный артист, который сделал роль, в общем-то, самостоятельно, что делает ему честь. Она не была главной, но при этом он настолько украсил картину, что без него она действительно была бы слабее процентов на 30-40. Он сделал тот самый бэкграунд. Может быть, артисты не всегда любят это делать, создавать некий фон, комикование на достаточно серьезных темах, но он это сделал блестяще. Многое придумал сам. Я его поздравляю», — рассказал режиссер.

Антон Мегердичев также рассказал об одном случае, который говорит о чувстве юмора Марата Башарова.

«Съемочный процесс — вещь достаточно тяжелая. Актерам часто приходится очень долго ждать. В тот раз Марат долго сидел, был сосредоточен и готов в любой момент войти в кадр. Прождав так почти весь день, он подошел ко мне и внимательно на меня посмотрел. Я говорю: «Пойми, мы снимаем собаку. Животное никак не может понять, что от него требуется. Потом сразу ты!» Тут он повернулся к своему партнеру и говорит: «Мы следующие после крупного плана собаки…», — поведал собеседник ФАН.

Режиссер Мегердичев рассказал, как Марат Башаров ждал очереди на съемки за собакой
ТАСС  / Артем Геодакян

В завершение он поделился своими поздравлениями в адрес именинника.

«Конечно же, здоровья. Творческих побед. Яркой жизни. Не останавливаться и гореть, но не просто так, а ради искусства», — подытожил режиссер.

Ранее актер Никита Джигурда в беседе с ФАН заявил, что телеведущая Анастасия Ивлеева может набрать свой гарем мужчин. По его словам, это поможет ей избавиться от неприятных эмоций после развода с рэпером Элджеем.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Режиссер Мегердичев рассказал о курьезном случае с участием Марата Башарова
башаров мегердичев
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru