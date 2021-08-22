Режиссер Мегердичев рассказал о курьезном случае с участием Марата Башарова

Актер театра и кино, телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан Марат Башаров сегодня, 22 августа, празднует свой 47 день рождения. По такому поводу в беседе с ФАН именинника поздравил режиссер, сценарист Антон Мегердичев.

Собеседник издания поделился впечатлениями от работы с артистом в картине «Движение вверх».

«В моем случае это был очень дисциплинированный, сильный артист, который сделал роль, в общем-то, самостоятельно, что делает ему честь. Она не была главной, но при этом он настолько украсил картину, что без него она действительно была бы слабее процентов на 30-40. Он сделал тот самый бэкграунд. Может быть, артисты не всегда любят это делать, создавать некий фон, комикование на достаточно серьезных темах, но он это сделал блестяще. Многое придумал сам. Я его поздравляю», — рассказал режиссер.

Антон Мегердичев также рассказал об одном случае, который говорит о чувстве юмора Марата Башарова.

«Съемочный процесс — вещь достаточно тяжелая. Актерам часто приходится очень долго ждать. В тот раз Марат долго сидел, был сосредоточен и готов в любой момент войти в кадр. Прождав так почти весь день, он подошел ко мне и внимательно на меня посмотрел. Я говорю: «Пойми, мы снимаем собаку. Животное никак не может понять, что от него требуется. Потом сразу ты!» Тут он повернулся к своему партнеру и говорит: «Мы следующие после крупного плана собаки…», — поведал собеседник ФАН.

ТАСС / Артем Геодакян

В завершение он поделился своими поздравлениями в адрес именинника.

«Конечно же, здоровья. Творческих побед. Яркой жизни. Не останавливаться и гореть, но не просто так, а ради искусства», — подытожил режиссер.

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