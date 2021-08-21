Расчеты ПВО Балтийского флота в ходе маневров отразили авианалет условного противника

Калининград, 21 августа. Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь С-1» и зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» успешно отразили «вражеский» массированный авиаудар на учениях.

Согласно информации, маневры соединения ПВО Балтийского флота были направлены на отработку прикрытия наземных объектов и инфраструктуры от воздушной ракетной атаки условного противника, роль которого выполнили вертолеты Ми-8, Ми-24 и Ка-27, а также истребители Су-24, Су-27 и Су-30СМ.

Известно, что по итогам учений все цели были оперативно обнаружены, взяты на сопровождение и уничтожены на подлете к зоне поражения комплексов.

В учебно-тренировочном мероприятии было задействовано около 20 единиц военной и специальной техники, свыше 10 самолетов и вертолетов, а также более 200 военнослужащих Балтийского флота.

Ранее представители концерна ВКО «Алмаз-Антей» сообщили, что на форуме «Армия-2021» будет впервые продемонстрирован новый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна» на колесном шасси.